Η Nτονατέλα Βερσάτσε λανσάρει νέο brand μόδας και ομορφιάς σε συνεργασία με το Revolve Group
Η Nτονατέλα Βερσάτσε λανσάρει νέο brand μόδας και ομορφιάς σε συνεργασία με το Revolve Group
Η σχεδιάστρια θα αναλάβει τον ρόλο της Chief Creative Officer στο νέο, προς το παρόν ανώνυμο, fashion και beauty label.
Η σχεδιάστρια θα αναλάβει τον ρόλο της Chief Creative Officer στο νέο, προς το παρόν ανώνυμο, fashion και beauty label.
ΗDonatella Versace ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, δημιουργώντας ένα νέο brand μόδας και ομορφιάς σε συνεργασία με το Revolve Group, σύμφωνα με το WWD. Η σχεδιάστρια θα αναλάβει τον ρόλο της Chief Creative Officer, ενώ το όνομα του label και τα πρώτα προϊόντα του, με αφετηρία την κατηγορία της ομορφιάς, αναμένεται να αποκαλυφθούν μέσα στους επόμενους μήνες.
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