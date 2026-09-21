Ο Channing Tatum κατηγορείται ότι «τρόλαρε» τις πρώην συντρόφους του μέσω κρυφού λογαριασμού στο Instagram

ΟChanning Tatum βρίσκεται στο επίκεντρο των υποψιών ότι χρησιμοποιεί έναν μυστικό λογαριασμό στο Instagram για να σχολιάζει την πρώην σύντροφό του, Zoë Kravitz, και τη νέα της σχέση με τον Harry Styles.Οι θαυμαστές της ηθοποιού προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιος βρίσκεται πίσω από τον λογαριασμό @bidness__nonya, ο οποίος εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο αφήνει σχόλια κάτω από αναρτήσεις σχετικά με τη Zoë και τον Harry.Ο ανώνυμος λογαριασμός έχει δημοσιεύσει σχόλια που στρέφονται κατά της ηθοποιού, χαρακτηρίζοντάς την μεταξύ άλλων «συμφεροντολόγο», ενώ σε άλλη ανάρτηση ανέφερε ότι βρίσκεται εκεί «για το hate».Σε δημοσίευση σχετικά με τη Zoë και τον Harry, ο λογαριασμός σχολίασε: «Όταν βλέπω αυτούς τους δύο, θυμάμαι πώς ο πρώην αρραβωνιαστικός της την είχε χαρακτηρίσει ως το πιο συνειδητοποιημένο άτομο που γνωρίζει. Αναρωτιέμαι πόσο αληθινά μιλούσε».Απαντώντας σε έναν χρήστη, ο λογαριασμός πρόσθεσε ότι, για τον ίδιο, η λέξη «συνειδητοποιημένη» μπορεί να σημαίνει «υπέρ του συμφέροντός της», υποστηρίζοντας ότι ο Channing Tatum ίσως αναφερόταν όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο η Zoë Kravitz αντιμετωπίζει τη δημιουργία ταινιών, αλλά και την προσωπική της ζωή.