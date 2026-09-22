Τα ωραιότερα look από την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
Τα ωραιότερα look από την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
Tα highlights των συλλογών για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.
Tα highlights των συλλογών για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.
ΗΕβδομάδα Μόδας του Λονδίνου ολοκληρώθηκε, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Νέα Υόρκη και παρουσιάζοντας τις συλλογές για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Πιστή στη φήμη της ως μία από τις πιο δημιουργικές και τολμηρές μητροπόλεις της μόδας, η βρετανική πρωτεύουσα έφερε ξανά στο ίδιο πρόγραμμα καταξιωμένα ονόματα και μια νέα γενιά σχεδιαστών που συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της σύγχρονης μόδας.
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