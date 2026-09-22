Τα ωραιότερα look από την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
MARIE CLAIRE

Τα ωραιότερα look από την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Tα highlights των συλλογών για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

Τα ωραιότερα look από την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
ΗΕβδομάδα Μόδας του Λονδίνου ολοκληρώθηκε, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Νέα Υόρκη και παρουσιάζοντας τις συλλογές για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Πιστή στη φήμη της ως μία από τις πιο δημιουργικές και τολμηρές μητροπόλεις της μόδας, η βρετανική πρωτεύουσα έφερε ξανά στο ίδιο πρόγραμμα καταξιωμένα ονόματα και μια νέα γενιά σχεδιαστών που συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της σύγχρονης μόδας.

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