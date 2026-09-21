Το φόρεμα-σιντριβάνι της Ελληνίδας σχεδιάστριας Di Petsa που έκλεψε την παράσταση στο Λονδίνο
MARIE CLAIRE

Το φόρεμα-σιντριβάνι της Ελληνίδας σχεδιάστριας Di Petsa που έκλεψε την παράσταση στο Λονδίνο

Δημιούργησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της Εβδομάδας Μόδας.

Το φόρεμα-σιντριβάνι της Ελληνίδας σχεδιάστριας Di Petsa που έκλεψε την παράσταση στο Λονδίνο
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Κάθε Εβδομάδα Μόδας έχει τη στιγμή που είναι φτιαγμένη για να γίνει viral και στο London Fashion Week Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, αυτή ανήκε στη Di Petsa. Η Leigh-Anne Pinnock, τραγουδίστρια και πρώην μέλος των Little Mix, έκλεισε το show της Ελληνίδας σχεδιάστριας Δήμητρας Πέτσα με ένα look που έμοιαζε να μετατρέπει το σώμα της σε… σιντριβάνι. Το νερό έρεε πάνω στη δημιουργία καθώς εκείνη περπατούσε στην πασαρέλα, σε ένα φινάλε που βρισκόταν κάπου ανάμεσα στη μόδα και την performance art. Και δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει πιο χαρακτηριστική εικόνα για τον κόσμο της Di Petsa.

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