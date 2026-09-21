Θειικά άλατα στο σαμπουάν: Τι ακριβώς κάνουν στα μαλλιά μας;
MARIE CLAIRE

Θειικά άλατα στο σαμπουάν: Τι ακριβώς κάνουν στα μαλλιά μας;

Πώς λειτουργούν και πότε ένα σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή.

Θειικά άλατα στο σαμπουάν: Τι ακριβώς κάνουν στα μαλλιά μας;
Η  επιλογή σαμπουάν μπορεί να μοιάζει απλή, μέχρι τη στιγμή που τα μαλλιά μας αρχίζουν να δείχνουν πιο ξηρά, να λαδώνουν γρήγορα ή να χάνουν τη λάμψη τους. Τότε είναι που αξίζει να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη σύνθεση των προϊόντων που χρησιμοποιούμε.
 
Τα θειικά άλατα είναι συστατικά που συναντάμε συχνά στα σαμπουάν και λειτουργούν ως καθαριστικοί παράγοντες. Βοηθούν στην απομάκρυνση της λιπαρότητας, του ιδρώτα και των ρύπων, ενώ παράλληλα δημιουργούν τον χαρακτηριστικό αφρό.
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