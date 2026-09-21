Οι αποχρώσεις που θα κάνουν το μανικιούρ σας να δείχνει πιο «ακριβό» αυτό το φθινόπωρο

Ένα φρέσκο μανικιούρ είναι από εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν ολόκληρη την εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Και τώρα που μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο, οι πιο σκούρες, πλούσιες αποχρώσεις επιστρέφουν στο προσκήνιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τα πιο διακριτικά χρώματα. Αν ο στόχος είναι ένα μανικιούρ που δείχνει κομψό και «ακριβό», υπάρχουν πέντε αποχρώσεις που αξίζει να έχετε στο ραντάρ σας: