Πάτρικ Κλάνσι: Οι τελευταίες μέρες με τον οκτώ μηνών γιο του - «Πέθανε στην αγκαλιά μου»

Ενώ οι εισαγγελικές αρχές της Μασαχουσέτης αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα δικάσουν εκ νέου τη Lindsay Clancy για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της –της Cora, πέντε ετών, του Dawson, τριών, και του Callan, μόλις οκτώ μηνών – τον Ιανουάριο του 2023, ο πατέρας των παιδιών και πρώην άντρας της, Patrick Clancy, και η δεύτερη σύζυγός του, Rachel Danis, μίλησαν στην εκπομπή «60 Minutes».