Πάτρικ Κλάνσι: Οι τελευταίες μέρες με τον οκτώ μηνών γιο του - «Πέθανε στην αγκαλιά μου»
Πάτρικ Κλάνσι: Οι τελευταίες μέρες με τον οκτώ μηνών γιο του - «Πέθανε στην αγκαλιά μου»
Ο πρώην σύζυγος της Lindsay Clancy, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο των τριών παιδιών τους, μίλησε για τις θεωρίες συνωμοσίας και την οικογένεια που ετοιμάζεται να δημιουργήσει οικογένεια με τη δεύτερη γυναίκα του, Rachel Danis
Ενώ οι εισαγγελικές αρχές της Μασαχουσέτης αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα δικάσουν εκ νέου τη Lindsay Clancy για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της –της Cora, πέντε ετών, του Dawson, τριών, και του Callan, μόλις οκτώ μηνών – τον Ιανουάριο του 2023, ο πατέρας των παιδιών και πρώην άντρας της, Patrick Clancy, και η δεύτερη σύζυγός του, Rachel Danis, μίλησαν στην εκπομπή «60 Minutes».
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