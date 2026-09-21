Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η μάχη του γιου της Σίντι Κρόφορντ για την ψυχική υγεία του - Πέθανε 27 ετών

Πέθανε ο γιος της Cindy Crawford, το μοντέλο Presley Gerber, σε ηλικία 27 ετών. Βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης. Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την εκπρόσωπο Τύπου της Crawford, η οποία δήλωσε στο CNN: «Η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη στιγμή».