Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η μάχη του γιου της Σίντι Κρόφορντ για την ψυχική υγεία του - Πέθανε 27 ετών
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η μάχη του γιου της Σίντι Κρόφορντ για την ψυχική υγεία του - Πέθανε 27 ετών
Ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης
Πέθανε ο γιος της Cindy Crawford, το μοντέλο Presley Gerber, σε ηλικία 27 ετών. Βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης. Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την εκπρόσωπο Τύπου της Crawford, η οποία δήλωσε στο CNN: «Η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη στιγμή».
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