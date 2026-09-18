Αισθάνεστε τα χείλη σας συνεχώς ξηρά και αφυδατωμένα; Ίσως φταίει αυτή η συνήθεια
Αισθάνεστε τα χείλη σας συνεχώς ξηρά και αφυδατωμένα; Ίσως φταίει αυτή η συνήθεια
Εσείς πόσο συχνά γλείφετε τα χείλη σας;
Τα ξηρά και σκασμένα χείλη είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο, ειδικά όταν ο καιρός γίνεται πιο κρύος και ξηρός. Το δέρμα τους είναι πιο λεπτό και δεν διαθέτει σμηγματογόνους αδένες, γι’ αυτό και χάνει πιο εύκολα την υγρασία του. Αν, λοιπόν, παρατηρείτε ότι τα χείλη σας χρειάζονται συνεχώς ενυδάτωση, ίσως αξίζει να προσέξετε μια συνήθεια που κάνουμε σχεδόν μηχανικά: το να τα γλείφουμε.
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