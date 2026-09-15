Tρία ζώδια φαίνεται να έχουν την τύχη με το μέρος τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Η εβδομάδα φέρνει ευκαιρίες, νέες γνωριμίες και περισσότερους λόγους για χαμόγελα, υπενθυμίζοντάς μας πως η τύχη δεν εξαρτάται μόνο από τις επιλογές μας, αλλά και από τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Τρία ζώδια βιώνουν αυτή την ενέργεια πιο έντονα.ΚριόςΣτις 18 Σεπτεμβρίου, το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Τοξότη σάς δίνει την απαραίτητη ώθηση για να κυνηγήσετε αυτά που πραγματικά θέλετε. Ίσως θελήσετε να οργανώσετε ένα ταξίδι, να ξεφύγετε από τη ρουτίνα ή απλώς να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο σε όσα σας κάνουν χαρούμενους.