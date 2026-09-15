Tρία ζώδια φαίνεται να έχουν την τύχη με το μέρος τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας
MARIE CLAIRE

Tρία ζώδια φαίνεται να έχουν την τύχη με το μέρος τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από εμάς.

Tρία ζώδια φαίνεται να έχουν την τύχη με το μέρος τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας
Η εβδομάδα φέρνει ευκαιρίες, νέες γνωριμίες και περισσότερους λόγους για χαμόγελα, υπενθυμίζοντάς μας πως η τύχη δεν εξαρτάται μόνο από τις επιλογές μας, αλλά και από τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Τρία ζώδια βιώνουν αυτή την ενέργεια πιο έντονα.

Κριός

Στις 18 Σεπτεμβρίου, το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Τοξότη σάς δίνει την απαραίτητη ώθηση για να κυνηγήσετε αυτά που πραγματικά θέλετε. Ίσως θελήσετε να οργανώσετε ένα ταξίδι, να ξεφύγετε από τη ρουτίνα ή απλώς να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο σε όσα σας κάνουν χαρούμενους. 

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης