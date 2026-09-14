Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη ιστορία του από τον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Ιπποειδών – Είχε υιοθετήσει πέντε άλογα

Τα μηνύματα και οι αποχαιρετιστήριες ευχές για τον Γιώργο Μαζωνάκη φαίνεται πως δεν έχουν τέλος. Πέρα από τους συναδέλφους και ανθρώπους που κατά καιρούς είχε βοηθήσει, τον εκλιπόντα καλλιτέχνη αποχαιρέτισε και ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ), μέσα από μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Οι υπεύθυνοι του συλλόγου μοιράστηκαν μια φωτογραφία από την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί τους χώρους του, χαρακτηρίζοντας τη ως μία ημέρα γεμάτη χαρά και συγκίνηση. «Εκείνη την ημέρα δεν γνωρίσαμε μόνο τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Γνωρίσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο. Ευγενέστατο, προσιτό, με ένα μεγάλο χαμόγελο, μια ζεστή αγκαλιά και ένα βλέμμα γεμάτο καλοσύνη, χιούμορ, αγάπη και ενσυναίσθηση. Ήταν ένας άνθρωπος χωρίς ίχνος απόστασης ή έπαρσης. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά νιώσαμε πως ήταν ένας από εμάς», έγραψαν, σημειώνοντας στη συνέχεια ότι ο καλλιτέχνης έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον για την ιστορία κάθε ζώου, αλλά και του συλλόγου. Μάλιστα, αποκάλυψαν πως εκείνη την ημέρα προχώρησε στην αναδοχή 5 αλόγων και κάλεσε τους εθελοντές στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν.Κλείνοντας τον ευχαρίστησαν και τόνισαν πως θα τον θυμούνται πάντα: «Σε ευχαριστούμε που είδες τα ζώα μας όχι απλώς ως περιστατικά διάσωσης, αλλά ως πλάσματα με ιστορία, ανάγκες και δικαίωμα στην αγάπη και τη φροντίδα. Θα σε θυμόμαστε πάντα με το μεγάλο σου χαμόγελο, τη ζεστή σου αγκαλιά και εκείνο το καλοσυνάτο βλέμμα που μας έκανε, έστω και για λίγο, να νιώσουμε πως γνωριζόμασταν από πάντα.