Celine Dion: Μια συγκινητική επιστροφή με φόντο την Υψηλή Ραπτική

Είναι γνωστό πως η Celine Dion είναι μια ντίβα, και όχι μόνο στη σκηνή. Η σχέση της με τη μόδα μετράει χρόνια, πειραματισμούς και πίστη στους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Μετά από χρόνια αποχής λόγω της διάγνωσής της με σπάνια νευρολογική ασθένεια, η τραγουδίστρια του Τιτανικού επέστρεψε στη σκηνή. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη πρεμιέρα στο Παρίσι, όπου θα κάνει μια σειρά εμφανίσεων, η Dion δεν άφησε περιθώριο στους θαυμαστές της. Τράβηξε όλα τα βλέμματα όχι μόνο με την ερμηνεία και τη συγκίνησή της, αλλά και μέσα από τις δημιουργίες που επέλεξε. Τιμώντας τη γαλλική πρωτεύουσα, η Celine Dion επέλεξε κομμάτια από τους οίκους Dior και Givenchy, δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους οίκους Υψηλής Ραπτικής που έχουν υπάρξει καθοριστικοί στην εικόνα του Παρισιού ως πρωτεύουσα μόδας, δημιουργίας και κομψότητας. Ο Jonathan Anderson και η Sarah Burton, πίσω από το τιμόνι του Dior και του Givenchy αντίστοιχα, επιμελήθηκαν οι ίδιοι τις δημιουργίες που φόρεσε η Dion για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της.

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