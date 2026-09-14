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Το βίντεο από το 1995 που δείχνει τη Σάντρα Μπούλοκ να αγοράζει ονλάιν εισιτήριο κινηματογράφου - Ήταν η πρώτη που το έκανε
MARIE CLAIRE

Το βίντεο από το 1995 που δείχνει τη Σάντρα Μπούλοκ να αγοράζει ονλάιν εισιτήριο κινηματογράφου - Ήταν η πρώτη που το έκανε

Τα σχόλια για το πόσο πρωτόγνορο δείχνει το στιγμιότυπο

Το βίντεο από το 1995 που δείχνει τη Σάντρα Μπούλοκ να αγοράζει ονλάιν εισιτήριο κινηματογράφου - Ήταν η πρώτη που το έκανε
ΗSandra Bullock βρίσκεται αυτή την περίοδο στο επίκεντρο της δημοσιότητας για το Practical Magic 2, όμως ένα ξεχασμένο βίντεο από το 1995 επανήλθε στο προσκήνιο και έχει γίνει viral.

 
Το απόσπασμα, για το οποίο συζήτησε στην εκπομπή The Tonight Show, όπου ήταν καλεσμένη, δείχνει την ηθοποιό να προωθεί την ταινία The Net και να επιχειρεί κάτι που σήμερα θεωρούμε απολύτως αυτονόητο: να αγοράσει εισιτήριο κινηματογράφου μέσω Internet.

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