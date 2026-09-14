Η πρώτη ανάρτηση της Meghan Markle από τη Βρετανία – Το video με τον πρίγκιπα Harry και τα παιδιά τους

Σε ανάρτησή της στο Instagram την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η Meghan Markle, μοιράστηκε ένα βίντεο από την καθημερινότητα της οικογένειας, μετά τη μετακόμισή της με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Harry και τα δύο παιδιά τους, τον γιο τους πρίγκιπα Archie, 7 ετών, και την κόρη τους πριγκίπισσα Lilibet, 5 ετών. Μαζί τους στη Βρετανία ταξίδεψαν και τα σκυλιά τους, Pula και Mia.Το βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων ξεκινά με τη Meghan και τον Harry να περπατούν χέρι-χέρι σε πάρκο. Ακολουθούν στιγμιότυπα από την καθημερινότητα των παιδιών, με τη Lilibet να ζεσταίνει τα πόδια της μπροστά στο τζάκι και τη Meghan, φορώντας γαλότσες, να παίζει στις λάσπες.Σε άλλο πλάνο, η Lilibet κάνει ποδήλατο, ενώ ο Archie τρέχει δίπλα της. Σε αυτό το στιγμιότυπο οι θαυμαστές του ζευγαριού παρατήρησαν κάτι ενδιαφέρον: ο 7χρονος Archie φαίνεται να έχει αποκτήσει βρετανική προφορά. «Go! Go!», ακούγεται να φωνάζει, με την προφορά του να θυμίζει πλέον έντονα εκείνη του πατέρα του.Στη συνέχεια ακούγεται το «Wake Me Up Before You Go-Go» των Wham!, ενώ η οικογένεια απολαμβάνει στιγμές στη φύση. Σε ένα από τα πλάνα, ο Harry ψαρεύει μαζί με τον Archie και τη Lilibet πάνω σε μια βάρκα. Στην κορυφή της οθόνης παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια μια βρετανική σημαία και μια κόκκινη καρδιά.