Kate Middleton: Η εμφάνιση – έκπληξη στο πλευρό του πρίγκιπα William
Kate Middleton: Η εμφάνιση – έκπληξη στο πλευρό του πρίγκιπα William
Στήριξε τον σύζυγό της στην προώθηση της νέας του καμπάνιας.
Οπρίγκιπας William είχε τη στήριξη της συζύγου του, Kate Middleton, σε ένα ακόμη βήμα του προς τον στόχο που έχει θέσει, ώστε να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις αυτοκτονικές τάσεις και τις αυτοκτονίες.
Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας συναντήθηκαν με αστέρες του αθλητισμού σε ένα βρετανικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Λίβερπουλ για να παρουσιάσουν έναν νέο οδηγό, ο οποίος έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τα προειδοποιητικά σημάδια και να διεξάγουν υποστηρικτικές συζητήσεις, ώστε να μπορούν να παρέμβουν πριν οι αγαπημένοι τους φτάσουν σε κρίσιμο σημείο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας συναντήθηκαν με αστέρες του αθλητισμού σε ένα βρετανικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Λίβερπουλ για να παρουσιάσουν έναν νέο οδηγό, ο οποίος έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τα προειδοποιητικά σημάδια και να διεξάγουν υποστηρικτικές συζητήσεις, ώστε να μπορούν να παρέμβουν πριν οι αγαπημένοι τους φτάσουν σε κρίσιμο σημείο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα