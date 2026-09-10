Kate Middleton: Η εμφάνιση – έκπληξη στο πλευρό του πρίγκιπα William

Οπρίγκιπας William είχε τη στήριξη της συζύγου του, Kate Middleton, σε ένα ακόμη βήμα του προς τον στόχο που έχει θέσει, ώστε να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις αυτοκτονικές τάσεις και τις αυτοκτονίες.Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας συναντήθηκαν με αστέρες του αθλητισμού σε ένα βρετανικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Λίβερπουλ για να παρουσιάσουν έναν νέο οδηγό, ο οποίος έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τα προειδοποιητικά σημάδια και να διεξάγουν υποστηρικτικές συζητήσεις, ώστε να μπορούν να παρέμβουν πριν οι αγαπημένοι τους φτάσουν σε κρίσιμο σημείο.