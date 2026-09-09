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Φοιτήτριες και νέες εργαζόμενες που αναζητούσαν οικονομική στέγη χωρίς αποτέλεσμα συγκατοίκησαν με μοναχές
MARIE CLAIRE

Φοιτήτριες και νέες εργαζόμενες που αναζητούσαν οικονομική στέγη χωρίς αποτέλεσμα συγκατοίκησαν με μοναχές

Σε σπίτι θρησκευτικής οργάνωσης

Φοιτήτριες και νέες εργαζόμενες που αναζητούσαν οικονομική στέγη χωρίς αποτέλεσμα συγκατοίκησαν με μοναχές
Η θρησκευτική οργάνωση Society of the Sacred Heart έχει σπίτια σε όλες τις ΗΠΑ. Ένα από αυτά, στην Ουάσιγκτον, απέκτησε μάλλον αναπάντεχες ενοίκους: φοιτήτριες και νέες εργαζόμενες που είχαν αναζητήσει μάταια οικονομική στέγη σε μια πόλη που φημίζεται για την ακρίβειά της αποφάσισαν τελικά να συγκατοικήσουν με μοναχές της οργάνωσης.

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