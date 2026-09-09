Φοιτήτριες και νέες εργαζόμενες που αναζητούσαν οικονομική στέγη χωρίς αποτέλεσμα συγκατοίκησαν με μοναχές
Φοιτήτριες και νέες εργαζόμενες που αναζητούσαν οικονομική στέγη χωρίς αποτέλεσμα συγκατοίκησαν με μοναχές
Σε σπίτι θρησκευτικής οργάνωσης
Η θρησκευτική οργάνωση Society of the Sacred Heart έχει σπίτια σε όλες τις ΗΠΑ. Ένα από αυτά, στην Ουάσιγκτον, απέκτησε μάλλον αναπάντεχες ενοίκους: φοιτήτριες και νέες εργαζόμενες που είχαν αναζητήσει μάταια οικονομική στέγη σε μια πόλη που φημίζεται για την ακρίβειά της αποφάσισαν τελικά να συγκατοικήσουν με μοναχές της οργάνωσης.
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