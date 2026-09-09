Ολίβια Ροντρίγκο: Η Οδύσσεια του φορέματος που είχε παραγγείλει στην Καλιφόρνια από κολεκτίβα της Παλαιστίνης

Η Olivia Rodrigo έδωσε μια συνέντευξη Τύπου για τα δέκα εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε μέσα από το μουσικό φεστιβάλ της Daisy Chains Festival, που υποστηρίζει τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και των εργατών. Υποστήριξε όμως και έναν ακόμα σκοπό μέσα από την ενδυματολογική επιλογή της: το ροζ μίνι φόρεμα που φόρεσε έφερε την υπογραφή μιας παλαιστινιακής κολλεκτίβας, της Nöl Collective.