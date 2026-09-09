Ολίβια Ροντρίγκο: Η Οδύσσεια του φορέματος που είχε παραγγείλει στην Καλιφόρνια από κολεκτίβα της Παλαιστίνης
Ολίβια Ροντρίγκο: Η Οδύσσεια του φορέματος που είχε παραγγείλει στην Καλιφόρνια από κολεκτίβα της Παλαιστίνης
Υποστηρίζοντας τον δημιουργικό τομέα της
Η Olivia Rodrigo έδωσε μια συνέντευξη Τύπου για τα δέκα εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε μέσα από το μουσικό φεστιβάλ της Daisy Chains Festival, που υποστηρίζει τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και των εργατών. Υποστήριξε όμως και έναν ακόμα σκοπό μέσα από την ενδυματολογική επιλογή της: το ροζ μίνι φόρεμα που φόρεσε έφερε την υπογραφή μιας παλαιστινιακής κολλεκτίβας, της Nöl Collective.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα