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Η πρώτη εμφάνιση της Tallulah Willis σε κόκκινο χαλί μετά τον γάμο της
MARIE CLAIRE

Η πρώτη εμφάνιση της Tallulah Willis σε κόκκινο χαλί μετά τον γάμο της

Μαζί με την αδερφή της σε πρεμιέρα ταινίας.

Η πρώτη εμφάνιση της Tallulah Willis σε κόκκινο χαλί μετά τον γάμο της
Στην πρεμιέρα της ταινίας The Uprising εμφανίστηκε η Tallulah Willis, μαζί με την αδερφή της, Scout. Οι κόρες του Bruce Willis και της Demi Moore ήταν κομψές και συνδύασαν διακριτικά τις εμφανίσεις τους.

 
Η Tallulah, η οποία πρόσφατα παντρεύτηκε, φόρεσε ένα oversized μαύρο βελούδινο σακάκι πάνω από μια μαύρη φούστα με μικρές κρόσσια στο τελείωμα. Συμπλήρωσε το ντύσιμό της με κόκκινες μπαλαρίνες, ένα oversized μαύρο δερμάτινο clutch και μικρά οβάλ γυαλιά ηλίου, τα οποία ταίριαζαν με τα μικρά ορθογώνια γυαλιά ηλίου της αδελφής της.

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