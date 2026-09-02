Η Αμάλ Κλούνεϊ έφτασε στη Βενετία με άψογο στυλ
Η Αμάλ Κλούνεϊ έφτασε στη Βενετία με άψογο στυλ
Φτάνοντας στη Βενετία μαζί με τον George Clooney, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, επέλεξε ένα σύνολο που συνδύαζε τη χαλαρή πολυτέλεια με την προσεγμένη tailoring αισθητική.
Φτάνοντας στη Βενετία μαζί με τον George Clooney, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, επέλεξε ένα σύνολο που συνδύαζε τη χαλαρή πολυτέλεια με την προσεγμένη tailoring αισθητική.
ΗAmal Clooney μόλις παρέδωσε το ιδανικό μάθημα κομψότητας για τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Φτάνοντας στη Βενετία μαζί με τον George Clooney, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, επέλεξε ένα σύνολο που συνδύαζε τη χαλαρή πολυτέλεια με την προσεγμένη tailoring αισθητική.
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