Η Αμάλ Κλούνεϊ έφτασε στη Βενετία με άψογο στυλ

Φτάνοντας στη Βενετία μαζί με τον George Clooney, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, επέλεξε ένα σύνολο που συνδύαζε τη χαλαρή πολυτέλεια με την προσεγμένη tailoring αισθητική.