Σεπτέμβριος: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
Σεπτέμβριος: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
Μεταμορφώσεις και αλλαγές, που χρειάζονται
Μεταμορφώσεις φέρνει ο Σεπτέμβριος στα ζώδια με τη Νέα Σελήνη στις 11/09 στην Παρθένο και την Πανσέληνο στις 26/09 στον Κριό. Ίσως δεν είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα (Κρόνος και Ποσειδώνας ανάδρομοι στον Κριό, Ουρανός ανάδρομος στους Διδύμους από 11/09), αλλά τις χρειαζόμαστε.
Παρθένος
(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)
Πέρα από τη μανία σου με το καθάρισμα, έχεις και μια (εξίσου χρήσιμη, εξίσου προβληματική) μανία να βάζεις πάντα το «εμείς» πάνω από το «εγώ».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Παρθένος
(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)
Πέρα από τη μανία σου με το καθάρισμα, έχεις και μια (εξίσου χρήσιμη, εξίσου προβληματική) μανία να βάζεις πάντα το «εμείς» πάνω από το «εγώ».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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