Σεπτέμβριος: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Μεταμορφώσεις φέρνει ο Σεπτέμβριος στα ζώδια με τη Νέα Σελήνη στις 11/09 στην Παρθένο και την Πανσέληνο στις 26/09 στον Κριό. Ίσως δεν είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα (Κρόνος και Ποσειδώνας ανάδρομοι στον Κριό, Ουρανός ανάδρομος στους Διδύμους από 11/09), αλλά τις χρειαζόμαστε.Παρθένος(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)Πέρα από τη μανία σου με το καθάρισμα, έχεις και μια (εξίσου χρήσιμη, εξίσου προβληματική) μανία να βάζεις πάντα το «εμείς» πάνω από το «εγώ».