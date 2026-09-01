Σεπτέμβριος: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
MARIE CLAIRE

Σεπτέμβριος: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Μεταμορφώσεις και αλλαγές, που χρειάζονται

Σεπτέμβριος: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
Μεταμορφώσεις φέρνει ο Σεπτέμβριος στα ζώδια με τη Νέα Σελήνη στις 11/09 στην Παρθένο και την Πανσέληνο στις 26/09 στον Κριό. Ίσως δεν είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα (Κρόνος και Ποσειδώνας ανάδρομοι στον Κριό, Ουρανός ανάδρομος στους Διδύμους από 11/09), αλλά τις χρειαζόμαστε.

 
 
Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Πέρα από τη μανία σου με το καθάρισμα, έχεις και μια (εξίσου χρήσιμη, εξίσου προβληματική) μανία να βάζεις πάντα το «εμείς» πάνω από το «εγώ».

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