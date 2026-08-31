Κάθε πότε πρέπει να πλένετε τη βούρτσα των μαλλιών σας; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Οι περισσότεροι λούζουμε 2-3 φορές την εβδομάδα τα μαλλιά μας, αλλά ξεχνάμε κάτι που έρχεται σε επαφή μαζί τους κάθε μέρα.



Οι περισσότερες από εμάς έχουμε μια ρουτίνα λουσίματος την οποία τηρούμε ευλαβικά. Σαμπουάν, conditioner ή μάσκα μέσα στο ντους και έπειτα εφαρμογή μίας leave in κρέμας ή ενός ελαίου, πριν ξεκινήσει το βούρτσισμα των μαλλιών. Και ενώ η αίσθηση της καθαριότητας στα μαλλιά και το τριχωτό είναι υπέροχη, μπορούν γρήγορα να λερωθούν ξανά από ένα απροσδόκητο βήμα: χρησιμοποιώντας μια βούρτσα μαλλιών. Ναι, μια βούρτσα μαλλιών.







Είναι γνωστό ότι το βούρτσισμα των μαλλιών είναι ευεργετικό για την υγεία τους (μπορεί να τονώσει το τριχωτό της κεφαλής, να διανείμει τα φυσικά του έλαια στα μαλλιά, να ξεμπερδέψει τους κόμπους για να αποτρέψει το σπάσιμο και πολλά άλλα) αλλά αυτό δεν εγγυάται την καθαριότητα. Γιατί; Γιατί όταν η βούρτσα είναι γεμάτη με τρίχες, γεμίζει επίσης με σκόνη, υπολείμματα προϊόντων, έλαια και νεκρά κύτταρα. Όλα αυτά θα καταλήξουν πάνω στα καθαρά μαλλιά σας.

31.08.2026, 13:30