Η τραγική υπόθεση της 16 μηνών Τζέιλιν: Η μητέρα της έφυγε για ταξίδι και την άφησε μόνη στο σπίτι για δέκα ημέρες
Η τραγική υπόθεση της 16 μηνών Τζέιλιν: Η μητέρα της έφυγε για ταξίδι και την άφησε μόνη στο σπίτι για δέκα ημέρες
Μια ακραία υπόθεση παιδικής παραμέλησης.
Μια ακραία υπόθεση παιδικής παραμέλησης.
Ηταν Ιούνιος του 2023 όταν μια τραγική ιστορία από το Κλίβελαντ των ΗΠΑ έκανε τον γύρο του κόσμου. Η 16 μηνών Jailyn Candelario βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, έχοντας παραμείνει, σύμφωνα με τις αρχές, μόνη και χωρίς τη φροντίδα κάποιου ενήλικα για δέκα ημέρες. Η μητέρα της, Kristel Candelario, τότε 31 ετών, είχε φύγει από το σπίτι για ταξίδι στο Ντιτρόιτ και το Πουέρτο Ρίκο, αφήνοντας την κόρη της μόνη μέσα στο πάρκο της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα