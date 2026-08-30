Η τραγική υπόθεση της 16 μηνών Τζέιλιν: Η μητέρα της έφυγε για ταξίδι και την άφησε μόνη στο σπίτι για δέκα ημέρες
MARIE CLAIRE

Η τραγική υπόθεση της 16 μηνών Τζέιλιν: Η μητέρα της έφυγε για ταξίδι και την άφησε μόνη στο σπίτι για δέκα ημέρες

Μια ακραία υπόθεση παιδικής παραμέλησης.

Η τραγική υπόθεση της 16 μηνών Τζέιλιν: Η μητέρα της έφυγε για ταξίδι και την άφησε μόνη στο σπίτι για δέκα ημέρες

Ηταν Ιούνιος του 2023 όταν μια τραγική ιστορία από το Κλίβελαντ των ΗΠΑ έκανε τον γύρο του κόσμου. Η 16 μηνών Jailyn Candelario βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, έχοντας παραμείνει, σύμφωνα με τις αρχές, μόνη και χωρίς τη φροντίδα κάποιου ενήλικα για δέκα ημέρες. Η μητέρα της, Kristel Candelario, τότε 31 ετών, είχε φύγει από το σπίτι για ταξίδι στο Ντιτρόιτ και το Πουέρτο Ρίκο, αφήνοντας την κόρη της μόνη μέσα στο πάρκο της.

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