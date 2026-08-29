Η πιο βαθιά ιαματική πισίνα του κόσμου βρίσκεται στην Ιταλία και είναι μια εμπειρία ζωής
Η Y-40 The Deep Joy βρίσκεται στο Turri, μια μικρή περιοχή του Montegrotto Terme, στην καρδιά ενός από τα σημαντικότερα ιαματικά κέντρα της Ευρώπης.
Η Y-40 The Deep Joy βρίσκεται στο Turri, μια μικρή περιοχή του Montegrotto Terme, στην καρδιά ενός από τα σημαντικότερα ιαματικά κέντρα της Ευρώπης.
Όχι, δεν βρίσκεται στο Ντουμπάι. Στην καρδιά του Βένετο, στο Montegrotto Terme, κρύβεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά wellness spots της Ευρώπης: η Y-40 The Deep Joy, η βαθύτερη ιαματική πισίνα στον κόσμο. Με βάθος 42,15 μέτρων, η Y-40 μοιάζει περισσότερο με μια κατακόρυφη υποβρύχια εμπειρία παρά με πισίνα. Το στοιχείο που την κάνει πραγματικά μοναδική είναι το νερό της: αυθεντικό ιαματικό νερό από τις Terme Euganee, που διατηρείται σε θερμοκρασία 32-34°C.
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