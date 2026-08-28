Σία Κοσιώνη: Στο κέντρο της Αθήνας με κομψό σύνολο
Σία Κοσιώνη: Στο κέντρο της Αθήνας με κομψό σύνολο
Σε γήινες αποχρώσεις
Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Σία Κοσιώνη. Η δημοσιογράφος περπατούσε στους δρόμους της πόλης και έδειχνε χαλαρή και ευδιάθετη.
Η εμφάνισή της ήταν ιδιαίτερα κομψή, καθώς συνδύασε ένα μπεζ ψηλόμεσο παντελόνι που συνδύασε με ένα αμάνικο καφέ τοπ. Το σύνολό της ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι καφέ δερμάτινες γόβες και ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια.
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Η εμφάνισή της ήταν ιδιαίτερα κομψή, καθώς συνδύασε ένα μπεζ ψηλόμεσο παντελόνι που συνδύασε με ένα αμάνικο καφέ τοπ. Το σύνολό της ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι καφέ δερμάτινες γόβες και ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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