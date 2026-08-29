Τα ζώδια που ξέρουν πώς να «κερδίζουν» σε έναν χωρισμό
Τα ζώδια που ξέρουν πώς να «κερδίζουν» σε έναν χωρισμό
Κάνουν πάντα τον πρώην τους να ζηλεύει.
Κάνουν πάντα τον πρώην τους να ζηλεύει.
Ενώ κάποια ζώδια μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα μετά από ένα χωρισμό, άλλα παραμένουν πικραμένα και αναζητούν τρόπους να κάνουν τον/την πρώην τους όσο το δυνατόν να ζηλέψει περισσότερο και είναι πραγματικά καλοί σε αυτό.
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