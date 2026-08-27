Η Busy Philipps ανακάλυψε ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο μία ημέρα μετά τον θάνατο του James Van Der Beek

ΗBusy Philipps αποκάλυψε ότι τον περασμένο Μάρτιο υποβλήθηκε σε επέμβαση για αφαίρεση όγκου, αν και δεν είχε κάποιο από τα συμπτώματα που θα μπορούσαν να την κάνουν να υποψιαστεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Είχε, όμως, ένα ένστικτο που επέμενε, το οποίο αποδείχθηκε σωστό.Η 47χρονη ηθοποιός μιλώντας στο People, περιέγραψε τους τελευταίους μήνες ως «τους πιο παράξενους έξι μήνες της ζωής μου» και δήλωσε «ευγνώμων» που είναι σήμερα καλά,, ενώ αποκάλυψε ότι τον περασμένο Μάρτιο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου από τον εγκέφαλό της.Η διάγνωση ήρθε λίγο μετά τον θάνατο του James Van Der Beek, συμπρωταγωνιστή και φίλου της από το «Dawson’s Creek», σε ηλικία μόλις 48 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.Η ηθοποιός, που στη σειρά υποδυόταν την Audrey Liddell, απέναντι από τον Van Der Beek στον ρόλο του Dawson, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με τη δική της περιπέτεια υγείας.«Το μυαλό μου ένιωθα ότι ήταν χαλασμένο»Η ίδια δεν είχε κάποιο έντονο προειδοποιητικό σημάδι, αλλά όπως δήλωσε ένιωθε πως το μυαλό της δεν λειτουργούσε σωστά «Εδώ και περίπου δύο χρόνια είχα την αίσθηση ότι ο εγκέφαλός μου δεν λειτουργούσε όπως παλιότερα. Έλεγα στους φίλους μου ότι το μυαλό μου το καταλάβαινα ως χαλασμένο», εξομολογήθηκε.Απέδιδε ορισμένες από τις αλλαγές που παρατηρούσε στον εαυτό της στην περιεμμηνόπαυση. Ακόμη και ο γιατρός της δεν μπορούσε να πει αν αυτά που ένιωθε συνδέονταν με τον όγκο.