Η άγνωστη ζωή της μητέρας των Έμα και Σοφί Τόμπσον, Φίλιντα Λο: 80 χρόνια υποκριτικής, αναγνώριση από τη βασίλισσα
Η άγνωστη ζωή της μητέρας των Έμα και Σοφί Τόμπσον, Φίλιντα Λο: 80 χρόνια υποκριτικής, αναγνώριση από τη βασίλισσα
Πέθανε σε ηλικία 94 ετών. Είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον
Πέθανε η Phyllida Law, η μητέρα των Sophie και Emma Thompson και ηθοποιός και η ίδια, με καριέρα οκτώ δεκαετιών. Η Law έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, «γαλήνια στο σπίτι της, με όλη την οικογένειά της» σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο προσωπικός της μάνατζερ.
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