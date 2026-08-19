Η άγνωστη ζωή της μητέρας των Έμα και Σοφί Τόμπσον, Φίλιντα Λο: 80 χρόνια υποκριτικής, αναγνώριση από τη βασίλισσα

Πέθανε η Phyllida Law, η μητέρα των Sophie και Emma Thompson και ηθοποιός και η ίδια, με καριέρα οκτώ δεκαετιών. Η Law έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, «γαλήνια στο σπίτι της, με όλη την οικογένειά της» σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο προσωπικός της μάνατζερ.