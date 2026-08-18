Gwyneth Paltrow και Apple Martin απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους με στιλ
MARIE CLAIRE

Gwyneth Paltrow και Apple Martin απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους με στιλ

Η Apple κάνει μια ανάπαυλα από τα γυρίσματα της πρώτης της κινηματογραφικής ταινίας.

Gwyneth Paltrow και Apple Martin απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους με στιλ
Η Gwyneth Paltrow και η κόρη της Apple Martin είναι ευτυχισμένες ως μαμά και κόρη αντίστοιχα, κι αυτό φαίνεται στο φακό.
Η 53χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, όπου βρίσκονται ξαπλωμένες δίπλα στην πισίνα του σπιτιού τους και η λεζάντα τα λέει όλα: «Καλοκαίρι, μέχρι εδώ όλα καλά». H Apple υιοθέτησε την τάση του ριγέ μαγιό, επιλέγοντας ένα σικ μπικίνι σε λευκό και κόκκινο, ενώ η Gwyneth επιμένει στο αγαπημένο της μαύρο χρώμα.
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