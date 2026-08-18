Gwyneth Paltrow και Apple Martin απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους με στιλ

Η Gwyneth Paltrow και η κόρη της Apple Martin είναι ευτυχισμένες ως μαμά και κόρη αντίστοιχα, κι αυτό φαίνεται στο φακό.Η 53χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, όπου βρίσκονται ξαπλωμένες δίπλα στην πισίνα του σπιτιού τους και η λεζάντα τα λέει όλα: «Καλοκαίρι, μέχρι εδώ όλα καλά». H Apple υιοθέτησε την τάση του ριγέ μαγιό, επιλέγοντας ένα σικ μπικίνι σε λευκό και κόκκινο, ενώ η Gwyneth επιμένει στο αγαπημένο της μαύρο χρώμα.