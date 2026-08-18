Η Salma Hayek έγινε γιαγιά για πρώτη φορά – «Θα τον φωνάζω Panchito»

Η Salma Hayek και ο σύζυγός της François-Henri Pinault απέκτησαν το πρώτο τους εγγόνι από τον γιο του δεύτερου, François Pinault Jr. και τη σύζυγό του Lara Cosima Henckel von Donnersmarck και η ηθοποιός το γιόρτασε με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.