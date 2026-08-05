Αυτή είναι η καλύτερη χώρα για να μετοικίσετε το 2026 – Και βρίσκεται στην Ευρώπη

Αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια νέα ζωή στο εξωτερικό, η Εσθονία αναδείχθηκε η καλύτερη χώρα στον κόσμο για μετοίκηση το 2026, σύμφωνα με το Global Relocation Index της Rumavi.Η ετήσια κατάταξη αξιολόγησε 192 χώρες και επικράτειες με βάση 24 διαφορετικά κριτήρια, τα οποία αφορούν τα οικονομικά και το φορολογικό σύστημα, την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και τις δυνατότητες εγκατάστασης και επαγγελματικής εξέλιξης.Η Εσθονία ξεχώρισε κυρίως για το σύγχρονο τραπεζικό της σύστημα, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας για πολίτες άλλων χωρών. Συγκέντρωσε πολύ υψηλές βαθμολογίες στις τραπεζικές υπηρεσίες (99/100), στις επαγγελματικές ευκαιρίες (96/100), στο πόσο προσιτή είναι η κοστολόγηση στην αγορά κατοικίας (82/100), στους χώρους πρασίνου (86/100) και στην ασφάλεια στους δρόμους (77/100).Το μοναδικό σημείο στο οποίο υστερούσε ήταν το κλίμα, καθώς οι μεγάλοι και σκοτεινοί χειμώνες της επηρέασαν σημαντικά τη βαθμολογία της.