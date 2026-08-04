Τζίτζι Χαντίντ - Μπράντλεϊ Κούπερ: Η βόλτα τους με αθλητικά ρούχα στο Παρίσι και τα δαχτυλίδια που πυροδότησαν φήμες γάμου

Μήπως η Gigi Hadid και ο Bradley Cooper παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας; Το ζευγάρι βρέθηκε στο επίκεντρο νέων φημών, όταν φωτογραφήθηκε στους δρόμους του Παρισιού φορώντας δαχτυλίδια που μοιάζουν με βέρες στο αριστερό τους χέρι.Λίγες εβδομάδες πριν συμπληρώσουν τρία χρόνια σχέσης, οι δυο τους απαθανατίστηκαν να περπατούν χέρι-χέρι στη γαλλική πρωτεύουσα, με τις εμφανίσεις τους να πυροδοτούν εικασίες στα social media. Το ζευγάρι ήταν ντυμένο με αθλητικά ρούχα και φαινόταν πως όδευε προς το γυμναστήριο, καθώς τόσο ο ηθοποιός όσο και το μοντέλο, είχαν επιλέξει outfit προπόνησης, με τη Gigi Hadid να συνδυάζει ένα γκρι κολάν με λευκό tank top. Μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει σχολιάσει ούτε έχει ανακοινώσει κάποια νέα εξέλιξη στη σχέση τους.