Scandi bob: Το μίνιμαλ αλλά πολύ cool κούρεμα που θα βλέπουμε παντού τη νέα σεζόν

Όπως συμβαίνει κάθε φορά που αλλάζει η σεζόν, έτσι και τώρα η προσοχή στρέφεται στις τάσεις που θα κυριαρχήσουν τους επόμενους μήνες. Και αν στη μόδα βλέπουμε ήδη μια στροφή προς πιο διαχρονικές γραμμές και λιγότερο «φορτωμένα» look, το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και στα μαλλιά.Ανάμεσα στα κουρέματα που ξεχωρίζουν βρίσκεται και το «Scandi bob», μια πιο χαλαρή και φυσική εκδοχή του κλασικού καρέ, εμπνευσμένη από τη σκανδιναβική αισθητική.