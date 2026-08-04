«Ήμουν τυχερός που γλίτωσα»: Ο Φιλ Κόλινς μίλησε ανοιχτά για τον εθισμό του στο αλκοόλ - Τον έσωσαν τα παιδιά του

ΟPhil Collins μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή, αποκαλύπτοντας ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε έναν επικίνδυνο εθισμό στο αλκοόλ.Σε συνέντευξή του στους Sunday Times, ο 75χρονος μουσικός περιέγραψε πώς η κατάσταση επιδεινώθηκε αφού σταμάτησε να λαμβάνει το Antabuse, φάρμακο που προκαλεί έντονη δυσφορία σε περίπτωση κατανάλωσης αλκοόλ και το οποίο χρησιμοποιούσε έπειτα από ένα προηγούμενο επεισόδιο αλκοολισμού.Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έφτασε στο σημείο να πίνει κρασί ακόμη και στο πρωινό του, ενώ η παρατεταμένη και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είχε σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό του. Τον Νοέμβριο του 2023 εισήχθη στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για επτά μήνες, με σοβαρές βλάβες στο πάγκρεας και τα νεφρά.«Υπήρξαν στιγμές που οι γιατροί έπρεπε να αποφασίσουν αν θα με κρατήσουν στη μηχανική υποστήριξη. Τα νεφρά μου κατέρρεαν, τα όργανά μου σταματούσαν να λειτουργούν. Οι άνθρωποι έρχονταν να με αποχαιρετήσουν. Εγώ όμως δεν θυμάμαι καν ότι ήρθαν. Δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε. Όλοι πίστευαν ότι ίσως να μη με ξανάβλεπαν. Θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί όλα πολύ άσχημα», εξομολογήθηκε.Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήμουν πραγματικά τυχερός που κατάφερα να βγω ζωντανός από όλο αυτό. Και, φυσικά, από τότε δεν έχω πιει ούτε μία σταγόνα αλκοόλ».