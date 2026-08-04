Μανίνα Ζουμπουλάκη: Στο νέο της βιβλίο για τις γυναικοκτονίες η πρωταγωνίστρια δεν έχει όνομα, «γιατί είναι μία από εμάς»

Μπορεί να διαβάζετε ένα βιβλίο το χρόνο. Ή στα δύο χρόνια. Ή στη μία εβδομάδα. Ή να διαβάζετε εδώ και 13 μήνες το ίδιο βιβλίο, για οποιονδήποτε λόγο. Μπορεί να διαβάζετε μόνο στα ελληνικά ή σε διάφορες γλώσσες. Ή να διαβάζετε μόνο τις ταμπέλες στο δρόμο. Ή τα κόμικ του παιδιού σας. Ή να παρακολουθείτε με μανία όλες τις σημαντικές εκδοτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο και το βιβλίο να είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή σας. Σε όποια κατηγορία κι αν ανήκετε, το Marie Claire Book Club περιμένει να σας υποδεχτεί με ανοιχτές αγκάλες και σελίδες. Εδώ είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Και κυρίως όσοι έχουν ξεχάσει πώς είναι η ανάγνωση και σκέφτονται να την ξεκινήσουν και πάλι – ή το αποτολμούν επί της ουσίας για πρώτη φορά.Στο πρώτο vidcast του Marie Claire Book Club, προσκεκλημένη μας είναι η συγγραφέας, δημοσιογράφος και σεναριογράφος Μανίνα Ζουμπουλάκη, που μιλάει για το βιβλίο της «Πεθαίνω για σένα», ένα θρίλερ για τις γυναικοκτονίες και την ενδοοικογενειακή βία, βγαλμένο δυστυχώς από τη ζωή.