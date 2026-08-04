Η Αριάνα Γκράντε απάντησε στις φήμες για την υγεία της - Γιατί θα κάνει διάλειμμα από τη δημοσιότητα (βίντεο)

ΗAriana Grande μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να απομακρυνθεί από τη δημόσια έκθεση, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στη συναυλία της στο United Center του Σικάγο, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.Η pop star συνεχίζει κανονικά την περιοδεία Eternal Sunshine Tour, λίγες ημέρες αφότου εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της τον Σεπτέμβριο, σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από τη δημόσια ζωή.Απευθυνόμενη στους θαυμαστές της θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η απόφασή της δεν σχετίζεται με όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα.«Η ανακοίνωση που έγινε χθες δεν ήταν μια αντίδραση της στιγμής ούτε μια παρορμητική απόφαση. Είναι κάτι που είχα σχεδιάσει εδώ και πολύ καιρό, αθόρυβα», είπε.Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις φήμες που κυκλοφορούν, διαψεύδοντας ότι η αρνητικότητα ή τα επικριτικά σχόλια επηρεάζουν τη ζωή της. «Όσος θόρυβος κι αν υπάρχει εκεί έξω, τίποτα δεν μπορεί να αλλοιώσει τη δική μου πραγματικότητα ή να είναι πιο αληθινό από την αγάπη που μοιραζόμαστε», είπε απευθυνόμενη στο κοινό.