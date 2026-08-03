Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η οικογενειακή εμφάνιση στη Σκωτία - Το σακάκι της πριγκίπισσας που τράβηξε τα βλέμματα (βίντεο)

ΗKate Middleton και ο πρίγκιπας William μετέτρεψαν την επίσκεψή τους στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας 2026 σε μια οικογενειακή υπόθεση.Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας διέκοψαν τις καλοκαιρινές διακοπές τους για να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση στη Γλασκώβη, το Σάββατο 1 Αυγούστου. Μαζί τους ήταν και τα τρία τους παιδιά: ο πρίγκιπας George, 13 ετών, η πριγκίπισσα Charlotte, 11 ετών, και ο πρίγκιπας Louis, 8 ετών.Η παρουσία τους στους Αγώνες – μια αθλητική διοργάνωση που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και φέρνει κοντά αθλητές από όλες τις χώρες της Κοινοπολιτείας – αποτέλεσε την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση των τριών παιδιών στη Σκωτία.