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Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η οικογενειακή εμφάνιση στη Σκωτία - Το σακάκι της πριγκίπισσας που τράβηξε τα βλέμματα (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η οικογενειακή εμφάνιση στη Σκωτία - Το σακάκι της πριγκίπισσας που τράβηξε τα βλέμματα (βίντεο)

Στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η οικογενειακή εμφάνιση στη Σκωτία - Το σακάκι της πριγκίπισσας που τράβηξε τα βλέμματα (βίντεο)
ΗKate Middleton και ο πρίγκιπας William μετέτρεψαν την επίσκεψή τους στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας 2026 σε μια οικογενειακή υπόθεση.

 
Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας διέκοψαν τις καλοκαιρινές διακοπές τους για να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση στη Γλασκώβη, το Σάββατο 1 Αυγούστου. Μαζί τους ήταν και τα τρία τους παιδιά: ο πρίγκιπας George, 13 ετών, η πριγκίπισσα Charlotte, 11 ετών, και ο πρίγκιπας Louis, 8 ετών.

Η παρουσία τους στους Αγώνες – μια αθλητική διοργάνωση που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και φέρνει κοντά αθλητές από όλες τις χώρες της Κοινοπολιτείας – αποτέλεσε την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση των τριών παιδιών στη Σκωτία.

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