«Δεν είναι σώμα αυτό για να εκπροσωπείς την Ελλάδα» - Η Αναστασία Ντραγκομίροβα απαντά στα τοξικά σχόλια

να στα δύο κορίτσια εγκαταλείπει τον αθλητισμό επειδή δεν αισθάνεται άνετα με την εικόνα του σώματός του. Πρόκειται για μια αλήθεια που έρχεται στο φως μέσα από τη νέα καμπάνια του Dove, Women in Sports, αποκαλύπτοντας μια πραγματικότητα πολύ πιο σύνθετη από ό,τι δείχνουν οι αγωνιστικοί χώροι. Για πολλά παιδιά, η πίεση για την εμφάνιση γίνεται ισχυρότερη από τη χαρά της συμμετοχής, της προσπάθειας και της εξέλιξης.Με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία του DOVE, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών και έχει στόχο να ενισχύσει τη φροντίδα και την αποδοχή του σώματος των κοριτσιών μέσα από τον αθλητισμό, ανοίγουμε μια συζήτηση που αφορά πολύ περισσότερα από τις επιδόσεις. Αφορά την αυτοπεποίθηση, την εικόνα σώματος και το δικαίωμα κάθε κοριτσιού να συνεχίσει να αθλείται χωρίς φόβο, ντροπή ή συγκρίσεις.Καλεσμένη στο vidcast «Γυναίκες», η Πρωταθλήτρια του Επτάθλου Αναστασία Ντραγκομίροβα μίλησε για τη δική της πορεία στον πρωταθλητισμό, τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τις διακρίσεις, τις στιγμές που δοκιμάστηκε και τα πρόσωπα που τη βοήθησαν να συνεχίσει