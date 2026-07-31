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H νέα τάση στα μαγιό συνδυάζει δύο διαφορετικά μπικίνι φορεμένα το ένα πάνω στο άλλο
MARIE CLAIRE

H νέα τάση στα μαγιό συνδυάζει δύο διαφορετικά μπικίνι φορεμένα το ένα πάνω στο άλλο

Η πρώτη εμφάνιση της τάσης ήρθε από τη Dua Lipa, η οποία φόρεσε ένα layered μπικίνι από το brand Oséree στα γενέθλιά της στην Ίμπιζα το περασμένο καλοκαίρι.

H νέα τάση στα μαγιό συνδυάζει δύο διαφορετικά μπικίνι φορεμένα το ένα πάνω στο άλλο

Αυτό το καλοκαίρι, το πιο ενδιαφέρον styling trick της παραλίας δεν αφορά ένα νέο print ή μια νέα χρωματική παλέτα, αλλά το να φοράμε δύο μπικίνι ταυτόχρονα. Η ιδέα είναι ακριβώς αυτή που φαντάζεστε: δύο διαφορετικά bikini tops και συχνά δύο bottoms φορεμένα το ένα πάνω από το άλλο, δημιουργώντας ένα εσκεμμένα πολύπλοκο αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια ακόμη εκδοχή της διαρκούς εμμονής της μόδας με το να φοράμε τα πράγματα «με λάθος τρόπο».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

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