Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε το πιο αισθησιακό trend του φετινού καλοκαιριού

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ο πιο κομψό καλοκαιρινό ντύσιμο συχνά δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. Ένα μεταξωτό τοπ, μια μίνι φούστα, ένα slip dress και οι σωστές αποχρώσεις αρκούν για να δημιουργήσουν μια εικόνα χαλαρής πολυτέλειας. Η