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Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε το πιο αισθησιακό trend του φετινού καλοκαιριού
MARIE CLAIRE

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε το πιο αισθησιακό trend του φετινού καλοκαιριού

To lingerie dressing κυριαρχεί στις τάσεις της σεζόν.

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε το πιο αισθησιακό trend του φετινού καλοκαιριού
Το πιο κομψό καλοκαιρινό ντύσιμο συχνά δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. Ένα μεταξωτό τοπ, μια μίνι φούστα, ένα slip dress και οι σωστές αποχρώσεις αρκούν για να δημιουργήσουν μια εικόνα χαλαρής πολυτέλειας. Η Margot Robbie υιοθέτησε αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία στην πιο πρόσφατή της εμφάνιση, επιλέγοντας ένα σύνολο που επιβεβαιώνει την κυριαρχία του lingerie dressing στις τάσεις της σεζόν.

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