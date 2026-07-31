Μπάρακ Ομπάμα: Η καλοκαιρινή λίστα βιβλίων που προτείνει για το 2026
Μπάρακ Ομπάμα: Η καλοκαιρινή λίστα βιβλίων που προτείνει για το 2026
Και η μουσική που λατρεύει να ακούει.
Αναζητάτε το επόμενο βιβλίο που θα σας κρατήσει συντροφιά στις διακοπές; Ο Barack Obama δημοσίευσε, όπως κάθε χρόνο, τη λίστα με τα αγαπημένα του αναγνώσματα για το καλοκαίρι, συνεχίζοντας μια παράδοση που έχει αποκτήσει φανατικό κοινό.
Δύο φορές τον χρόνο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μοιράζεται τις προτάσεις του σε βιβλία, ταινίες και μουσική, αποκαλύπτοντας ένα μέρος των ενδιαφερόντων του. Η φετινή λίστα περιλαμβάνει τόσο λογοτεχνία όσο και βιβλία μη μυθοπλασίας, ενώ σε αυτήν συναντάμε συγγραφείς που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ξεχωρίσει και στο παρελθόν, όπως οι Tayari Jones, Ann Patchett, Elizabeth Strout, Colson Whitehead και George Saunders.
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Δύο φορές τον χρόνο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μοιράζεται τις προτάσεις του σε βιβλία, ταινίες και μουσική, αποκαλύπτοντας ένα μέρος των ενδιαφερόντων του. Η φετινή λίστα περιλαμβάνει τόσο λογοτεχνία όσο και βιβλία μη μυθοπλασίας, ενώ σε αυτήν συναντάμε συγγραφείς που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ξεχωρίσει και στο παρελθόν, όπως οι Tayari Jones, Ann Patchett, Elizabeth Strout, Colson Whitehead και George Saunders.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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