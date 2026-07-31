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Το γαλάζιο σύνολο της βασίλισσας Λετίσια δίνει καλοκαιρινό αέρα ακόμη και στις εμφανίσεις του γραφείου
MARIE CLAIRE

Το γαλάζιο σύνολο της βασίλισσας Λετίσια δίνει καλοκαιρινό αέρα ακόμη και στις εμφανίσεις του γραφείου

Σε επίσκεψή της στο Κάδιθ, επέλεξε ένα αμάνικο, αέρινο κοστούμι, ιδανικό για τις υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου.

Το γαλάζιο σύνολο της βασίλισσας Λετίσια δίνει καλοκαιρινό αέρα ακόμη και στις εμφανίσεις του γραφείου
Αν δυσκολεύεστε να ντυθείτε κομψά για το γραφείο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η βασίλισσα Λετίσια της Ισπανίας δίνει την ιδανική στυλιστική απάντηση. Σε επίσκεψή της στο Κάδιθ, επέλεξε ένα αμάνικο, αέρινο κοστούμι, ιδανικό για τις υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου.

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