Το γαλάζιο σύνολο της βασίλισσας Λετίσια δίνει καλοκαιρινό αέρα ακόμη και στις εμφανίσεις του γραφείου
Το γαλάζιο σύνολο της βασίλισσας Λετίσια δίνει καλοκαιρινό αέρα ακόμη και στις εμφανίσεις του γραφείου
Σε επίσκεψή της στο Κάδιθ, επέλεξε ένα αμάνικο, αέρινο κοστούμι, ιδανικό για τις υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου.
Σε επίσκεψή της στο Κάδιθ, επέλεξε ένα αμάνικο, αέρινο κοστούμι, ιδανικό για τις υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου.
Αν δυσκολεύεστε να ντυθείτε κομψά για το γραφείο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η βασίλισσα Λετίσια της Ισπανίας δίνει την ιδανική στυλιστική απάντηση. Σε επίσκεψή της στο Κάδιθ, επέλεξε ένα αμάνικο, αέρινο κοστούμι, ιδανικό για τις υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου.
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