Είδαμε τη Biennale of Contemporary Keramics στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Σε ένα ενιαίο, σχεδόν κινηματογραφικό εκθεσιακό περιβάλλον, όπου η σύγχρονη κεραμική συνυπάρχει με τη μνήμη των λίθων, το φως του Αιγαίου, τις πολλαπλές ιστορικές στρώσεις της πόλης και τη διαρκή κίνηση της Μεσογείου, η δεύτερη Biennale of Contemporary Keramics (BCK), με τίτλο «Where the Day Starts / Εκεί που Αρχίζει η Μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.Η BCK 2026 απλώνεται σε πέντε εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους της Μεσαιωνικής Πόλης: το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, την Οπλοθήκη de Milly, την Κοσμητική Συλλογή Ρόδου, την Παναγία του Κάστρου και την πλατεία Κλεοβούλου του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Ο επισκέπτης ακολουθεί τη διαδρομή που χάραξαν οι επιμελήτριες της έκθεσης, Σταματία Δημητρακοπούλου, Λουκία Θωμοπούλου και Ανίσα Τουατί, σε μια Χώρα των Κεραμικών Θαυμάτων από την οποία δεν θέλει να ξεφύγει.