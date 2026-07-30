Είδαμε τη Biennale of Contemporary Keramics στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου
Είδαμε τη Biennale of Contemporary Keramics στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου
Η συνάντηση σημαντικών δημιουργών της σύγχρονης κεραμικής τέχνης συνεχίζεται στο νησί έως τις 31 Οκτωβρίου
Σε ένα ενιαίο, σχεδόν κινηματογραφικό εκθεσιακό περιβάλλον, όπου η σύγχρονη κεραμική συνυπάρχει με τη μνήμη των λίθων, το φως του Αιγαίου, τις πολλαπλές ιστορικές στρώσεις της πόλης και τη διαρκή κίνηση της Μεσογείου, η δεύτερη Biennale of Contemporary Keramics (BCK), με τίτλο «Where the Day Starts / Εκεί που Αρχίζει η Μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Η BCK 2026 απλώνεται σε πέντε εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους της Μεσαιωνικής Πόλης: το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, την Οπλοθήκη de Milly, την Κοσμητική Συλλογή Ρόδου, την Παναγία του Κάστρου και την πλατεία Κλεοβούλου του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Ο επισκέπτης ακολουθεί τη διαδρομή που χάραξαν οι επιμελήτριες της έκθεσης, Σταματία Δημητρακοπούλου, Λουκία Θωμοπούλου και Ανίσα Τουατί, σε μια Χώρα των Κεραμικών Θαυμάτων από την οποία δεν θέλει να ξεφύγει.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η BCK 2026 απλώνεται σε πέντε εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους της Μεσαιωνικής Πόλης: το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, την Οπλοθήκη de Milly, την Κοσμητική Συλλογή Ρόδου, την Παναγία του Κάστρου και την πλατεία Κλεοβούλου του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Ο επισκέπτης ακολουθεί τη διαδρομή που χάραξαν οι επιμελήτριες της έκθεσης, Σταματία Δημητρακοπούλου, Λουκία Θωμοπούλου και Ανίσα Τουατί, σε μια Χώρα των Κεραμικών Θαυμάτων από την οποία δεν θέλει να ξεφύγει.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα