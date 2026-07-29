Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο βραβευμένος με Όσκαρ τραγουδοποιός Γκλεν Χάνσαρντ

ΟΙρλανδός μουσικός Glen Hansard, βραβευμένος με Όσκαρ για το τραγούδι Falling Slowly, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στο Δουβλίνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές.Ο 56χρονος, υπήρξε ο frontman του ροκ συγκροτήματος The Frames, ενώ συμμετείχε και στην εμβληματική ταινία The Commitments.Το 2008 τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το Falling Slowly, το οποίο συνέγραψε για την ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή Once.Γεννημένος στο Δουβλίνο το 1970, ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός του δρόμου πριν εξασφαλίσει τον ρόλο του Outspan Foster στην ταινία του Alan Parker The Commitments (1991), που αφηγείται την ιστορία μιας soul μπάντας νέων της εργατικής τάξης στο Δουβλίνο. Έναν χρόνο νωρίτερα είχε ιδρύσει τους The Frames.Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση για μάρτυρες του δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε στη Lower Road, στην περιοχή Lucan, στα δυτικά του Δουβλίνου. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό αφορούσε ένα μόνο όχημα και αναφέρθηκε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγο πριν από τις 04:30 τοπική ώρα.Ο Glen Hansard αποτέλεσε επίσης το ένα από τα δύο μέλη του μουσικού ντουέτου The Swell Season, ενώ κυκλοφόρησε και προσωπικά άλμπουμ, μεταξύ των οποίων το Didn’t He Ramble, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy στην κατηγορία Καλύτερου Folk Album το 2016.