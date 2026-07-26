Όταν η Μπέτυ Αρβανίτη είχε μιλήσει για τον γιο της, Αλέξη Σταμάτη: «Η μητρότητα είναι ένα βαθύ ένστικτο»
MARIE CLAIRE

Όταν η Μπέτυ Αρβανίτη είχε μιλήσει για τον γιο της, Αλέξη Σταμάτη: «Η μητρότητα είναι ένα βαθύ ένστικτο»

Και για τον εγγονό της, Ερμή, στο Marie Claire

Όταν η Μπέτυ Αρβανίτη είχε μιλήσει για τον γιο της, Αλέξη Σταμάτη: «Η μητρότητα είναι ένα βαθύ ένστικτο»
Ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, είχε ως γονείς τον Κώστα Σταμάτη και την Μπέτυ Αρβανίτη, η οποία είχε γίνει και γιαγιά, μετά τον ερχομό του γιου του, Ερμή, με την επίσης ηθοποιό Εύα Σιμάτου, το 2019. Σε συνέντευξη που είχε δώσει η Μπέτυ Αρβανίτη στο Marie Claire πριν από περίπου δύο χρόνια, είχε αναφερθεί με ιδιαίτερη τρυφερότητα στους ρόλους της ως μητέρα και γιαγιά.

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