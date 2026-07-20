Heatwave dressing: Πέντε εμφανίσεις ιδανικές για τις υψηλές θερμοκρασίες
MARIE CLAIRE

Heatwave dressing: Πέντε εμφανίσεις ιδανικές για τις υψηλές θερμοκρασίες

Κρατήστε σημειώσεις.

Heatwave dressing: Πέντε εμφανίσεις ιδανικές για τις υψηλές θερμοκρασίες
Όταν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να ανεβαίνουν, η διαδικασία του ντυσίματος γίνεται δύσκολη. Ειδικά εκείνες τις μέρες που η ατμόσφαιρα γίνεται τόσο αποπνικτική που το μόνο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να φορέσουμε το μαγιό μας και να μεταφερθούμε σε μια ξαπλώστρα με θέα τη θάλασσα, το να βρούμε την τέλεια ισορροπία μεταξύ φρεσκάδας και στυλ, κάθε άλλο παρά απλό είναι.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης