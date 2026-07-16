«Αντίο Ελενίτσα μου»: Δύσκολοι αποχαιρετισμοί για τη Μάρω Κοντού από φίλους και συνεργάτες
MARIE CLAIRE

«Αντίο Ελενίτσα μου»: Δύσκολοι αποχαιρετισμοί για τη Μάρω Κοντού από φίλους και συνεργάτες

Τα social media γέμισαν με αναρτήσεις για τον θάνατό της

«Αντίο Ελενίτσα μου»: Δύσκολοι αποχαιρετισμοί για τη Μάρω Κοντού από φίλους και συνεργάτες
Μετά τον θάνατο της Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών, της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου, πλήθος φίλων και συνεργατών τής αφιέρωσαν αναρτήσεις στα social media. Από αυτούς δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει ο συμπρωταγωνιστής της Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος ανέβασε μια κοινή φωτογραφία τους στο Facebook και έγραψε στη λεζάντα: «Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει.

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