Hair Inspo: Οι πλεξούδες συνεχίζουν να είναι το αγαπημένο μας καλοκαιρινό χτένισμα

Είναι εύκολες, ευέλικτες και πάντα κομψές.



Το καλοκαίρι αγαπάμε τη δροσιά, την άνεση και τη φυσική κομψότητα και τα χτενίσματα με πλεξούδες συνδυάζουν και τα τρία με τον πιο αρμονικό τρόπο. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία και ο ήλιος γίνεται πιο έντονος, αναζητούμε τρόπους να απομακρύνουμε τα μαλλιά από το πρόσωπο, τον λαιμό και τους ώμους μας. Θέλουμε να νιώθουμε ελεύθερες, να μην ιδρώνουμε άσκοπα και ταυτόχρονα να δείχνουμε περιποιημένες χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε ώρα μπροστά στον καθρέφτη.







Σε αυτή την αναζήτηση οι πλεξούδες αποδεικνύονται η πιο πρακτική και κομψή λύση. Δεν μας προσφέρουν μόνο άνεση και δροσιά, αλλά μας δίνουν και στυλ χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο περίτεχνες, οι επιλογές είναι αμέτρητες και μπορούμε να τις προσαρμόσουμε ανάλογα με τη διάθεση, την περίσταση, τον τύπο των μαλλιών μας ή ακόμα και το outfit που φοράμε.

15.07.2026, 17:30