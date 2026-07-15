Ξαναγράφοντας την ηλικία
MARIE CLAIRE

Ξαναγράφοντας την ηλικία

Η μακροζωία δεν είναι πλέον μια αφηρημένη έννοια, αλλά το επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας αυτή τη στιγμή. Με αφορμή τη νέα, καινοτόμο σειρά Absolue Longevity MD της Lancôme, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου συνομίλησε με την Ιατρό-Βιοπαθολόγο Μαρία Ψωμά για το πώς μπορούμε να ζήσουμε όχι μόνο περισσότερο, αλλά και καλύτερα.

Ξαναγράφοντας την ηλικία
Αν υπάρχει κάποια που μιλούσε για μακροζωία, βιολογική ηλικία και προληπτική ιατρική προτού γίνουν οι λέξεις της εποχής, αυτή είναι η Δρ. Μαρία Ψωμά. Με εξειδίκευση στην Ιατρική της Παχυσαρκίας και την Ιατρική Αντιγήρανση, διατηρεί εδώ και 15 χρόνια το Dr. Psoma Longevity Clinic στο Νέο Ψυχικό και έχει ήδη αρκετές απαντήσεις στο ερώτημα «πώς μπορούμε να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή μας, αλλά και ζωή στα χρόνια μας»;\
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr 
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης