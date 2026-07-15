Ξαναγράφοντας την ηλικία

Αν υπάρχει κάποια που μιλούσε για μακροζωία, βιολογική ηλικία και προληπτική ιατρική προτού γίνουν οι λέξεις της εποχής, αυτή είναι η Δρ. Μαρία Ψωμά. Με εξειδίκευση στην Ιατρική της Παχυσαρκίας και την Ιατρική Αντιγήρανση, διατηρεί εδώ και 15 χρόνια το Dr. Psoma Longevity Clinic στο Νέο Ψυχικό και έχει ήδη αρκετές απαντήσεις στο ερώτημα «πώς μπορούμε να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή μας, αλλά και ζωή στα χρόνια μας»;\