Ξαναγράφοντας την ηλικία
Ξαναγράφοντας την ηλικία
Η μακροζωία δεν είναι πλέον μια αφηρημένη έννοια, αλλά το επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας αυτή τη στιγμή. Με αφορμή τη νέα, καινοτόμο σειρά Absolue Longevity MD της Lancôme, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου συνομίλησε με την Ιατρό-Βιοπαθολόγο Μαρία Ψωμά για το πώς μπορούμε να ζήσουμε όχι μόνο περισσότερο, αλλά και καλύτερα.
Αν υπάρχει κάποια που μιλούσε για μακροζωία, βιολογική ηλικία και προληπτική ιατρική προτού γίνουν οι λέξεις της εποχής, αυτή είναι η Δρ. Μαρία Ψωμά. Με εξειδίκευση στην Ιατρική της Παχυσαρκίας και την Ιατρική Αντιγήρανση, διατηρεί εδώ και 15 χρόνια το Dr. Psoma Longevity Clinic στο Νέο Ψυχικό και έχει ήδη αρκετές απαντήσεις στο ερώτημα «πώς μπορούμε να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή μας, αλλά και ζωή στα χρόνια μας»;\
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