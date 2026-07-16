Η γυναίκα πίσω από το εμβληματικό κολιέ-πνεύμονα της Bella Hadid αποκαλύπτει τη διαδικασία δημιουργίας
Η γυναίκα πίσω από το εμβληματικό κολιέ-πνεύμονα της Bella Hadid αποκαλύπτει τη διαδικασία δημιουργίας
Του αξεσουάρ που τράβηξε τα βλέμματα
Από τα γνωστότερα και πιο εντυπωσιακά κοσμήματα της πολύ πρόσφατης ιστορίας, είναι το κολιέ που φόρεσε η Bella Hadid το 2021 στο Φεστιβάλ Καννών, με την υπογραφή του οίκου Schiaparelli, που παρομοιάζεται εύκολα με έργο τέχνης. Πριν το φορέσει η Hadid, είχε παρουσιαστεί στη συλλογή Fall 2021 Couture του οίκου, γνωστού για τις γλυπτικές και σουρεαλιστικές δημιουργίες του.
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