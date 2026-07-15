Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες βρέθηκε στο πιο glamorous bachelorette του καλοκαιριού

Η

, κόρη του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, αποτελεί ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα της σύγχρονης high society και ένα κοσμοπολίτικο it girl που αγαπά τη διασκέδαση, τα πάρτι και τη μόδα. Πρόσφατα, γιόρτασε τον επερχόμενο γάμο της πρώτης της ξαδέλφης,