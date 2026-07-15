Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες βρέθηκε στο πιο glamorous bachelorette του καλοκαιριού
MARIE CLAIRE

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες βρέθηκε στο πιο glamorous bachelorette του καλοκαιριού

Της ξαδέλφης της, Talita von Furstenberg.

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες βρέθηκε στο πιο glamorous bachelorette του καλοκαιριού
ΗΜαρία-Ολυμπία , κόρη του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, αποτελεί ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα της σύγχρονης high society και ένα κοσμοπολίτικο it girl που αγαπά τη διασκέδαση, τα πάρτι και τη μόδα. Πρόσφατα, γιόρτασε τον επερχόμενο γάμο της πρώτης της ξαδέλφης, Talita von Furstenberg στη Σαρδηνία. Οι δύο κοπέλες έχουν ιδιαίτερα στενή σχέση, καθώς η μητέρες τους είναι αδελφές.

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